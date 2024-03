Cina-Italia | Tiziano | capolavoro “Flora” dona vivacita’ a scambi artistici

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Shanghai, 29 mar – (Xinhua) – Ildel pittore rinascimentaleno, “”, che raffigura una giovane donna, squisita e affasnte, che porge un bouquet di fiori, da oggi e’ esposto in una mostra al Bund One Art Museum di Shanghai. La mostra, intitolata “‘’ di: il dipinto veneziano dalle Gallerie degli Uffizi”, durera’ fino al 28 luglio, esponendo 49 opere die di altri maestri veneziani. Nel 2021, le Gallerie degli Uffizi, famose in tutto il mondo, e lo Shanghai Bund One Art Museum hanno firmato un accordo per la realizzazione di 10 mostre nell’arco di cinque anni, segnando uno dei piu’ ampi progetti di cooperazione artistica tra. ...