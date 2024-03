Cina | inaugura campagna su IA per potenziare istruzione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pechino, 29 mar – (Xinhua) – Il ministero dell’ha recentementeto unasull’intelligenza artificiale (IA) perl’. Lasi concentra su quattro azioni specifiche, tra cui l’zione di una rubrica per l'”apprendimento dell’IA” sulla piattaforma educativa intelligente del Paese, in cui gli esperti discuteranno e insegneranno le tecnologie dell’IA, e la costruzione di una piattaforma di scambio internazionale per l’digitale per contribuire a un approccio cinese all’sull’IA. Lamira a promuovere l’applicazione integrata dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso l’IA, a migliorare l’alfabetizzazione e ...

