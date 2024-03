Ciclismo Quattro gare nel lungo week end pasquale per il Pedale Chiaravallese Zero24 cycling team

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Allievi, Juniores, Esordienti pronti per affrontareclassiche; nel mirino i traguardi di Esanatoglia, San Mauro Pascoli, Frosinone e Montevarchi CHIARAVALLE, 29 marzo 2024 –appuntamenti nel prossimoend di Pasqua per gli atleti del. Simone Sasso Una rappresentativa Allievi parteciperà ad una gara in moutain bike a Esanatoglia domenica 31 marzo ed un’altra lunedì 1 aprile sarà a San Mauro Pascoli per il 34° Gran Premio. Ad Esanatoglia, tra i partenti, il campione italiano ciclocross Tommaso Cingolani (foto primo piano), Filippo Cingolani, Alessandro Pazzaglini. A San Mauro Pascoli, dove lo scorso anno si distinse un ottimo Simone Sasso (quarto al traguardo), ...