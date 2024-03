Ciclismo | per Pasquetta torna la classica a Poggio alla Cavalla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lamporecchio (Pistoia), 29 marzo 2024 - Tutto pronto nelle due frazioni di Cerbaia di Lamporecchio eCav, dove nel giorno dirispettando la tradizione, si corre il Gran Premio Sportivi per dilettanti élite e under 23. Organizzata dal ristretto gruppo locale di volontari, con l’apporto tecnico della A.S. Mastromarco,gara sono iscritti 116 corridori con 5 formazioni che arrivano da fuori Toscana oltre a quella della nostra regione. Le caratteristiche del circuito lungo il quale si svolge la gara favoriscono i velocisti, come confermato dal successo del pratese Lorenzo Cataldo ottenuto nell’edizione dello scorso anno. I FAVORITI: Scorrendo l’elenco degli iscritti i nomi più gettonati sono quelli del tandem della Hopplà Petroli Fiorenze formato da Della Lunga e Belleri, già ...