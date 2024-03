Ciclismo Il Velo Club Sovico alla Medaglia d’Oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Niente pausa per gli allievi del. Domenica la formazione brianzola affronterà la trasferta in Veneto per la 55esimaVal Lapisina che si svolgerà a Savassa di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Saranno al via i corridori Stefano Brambilla, Lorenzo Bulanti, Andrea Cantino, Stefano Cantino, Pietro Cermenati, Luca De Mercanti, Nicholas Ferrone e Mattia Moretti. La competizione trevigiana si articolerà sulla distanza complessiva di 54 chilometri che gli atleti dovranno affrontare pedalando su un percorso locale caratterizzato anche da alcuni traguardi intermedi per scalatori. Dan.Vig.