Ciclismo | Giro delle Fiandre 2024 | start list e favoriti | Van der Poel per il tris

(Di venerdì 29 marzo 2024) Domenica 31 marzo, alle 10.20, partirà la 108ª edizione del. I corridori saranno impegnati in 270km di battaglia con partenza ad Anversa e arrivo ad Oudenaarde. Numerose le assenze per la seconda Classica Monumento della stagione. Non ci saranno Tadej Pogacar, Wout Van Aert (rottura clavicola dopo la rovinosa caduta nella Dwaars door Vlaanderen), Cristophe Laporte e Jasper Stuyven (rottura clavicola). Il super favorito è Mathieu Van de(Alpecin-Deceuninck), che punterà a fare il(dopo i successi nel 2020 e nel 2022) e che potrà anche contare sull’aiuto del compagno Jasper Philipsen. Il primo degli “altri” potrebbe essere un acciaccato Mads Pedersen (Lidl-Trek), 3° lo scorso anno e coinvolto nella caduta di Van Aert nella Dwaars door Vlaanderen. Proveranno a dire la loro ...

La stagione dello sci chiude fra gare in Val Gardena e ciclovie da Oscar. Aspettando Giro e Tour - Era dal 2017 che la famosa gara ciclistica a tappe maschile non passava per la Val Gardena e, per la prima volta, a Santa Cristina, dove da sempre il Ciclismo ha un ruolo importante: non a caso la ...huffingtonpost

Aspettando il Giro d'Italia a Fossano "Note in rosa" con la Fondazione Fossano Musica - L’appuntamento è per giovedì 4 aprile alle ore 21 al Palazzetto dello Sport. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione tramite l’apposito form sul sito della Fondazione Fossano Musica ...targatocn

DALLO SCI ALLE DUE RUOTE: IL "BELVEDERE" SCOPRE IL TALENTO DI JORGEN NORDHAGEN - Il 19enne del Team Visma-Lease a Bike è salito alla ribalta per la sua attività ad alto livello sia nello sci nordico che nel Ciclismo ...tuttobiciweb