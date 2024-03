Ciccio e Tore | istanza di mamma Rosa ai pm per riapre il caso | “Sul posto c’era un ansiolitico”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 29 marzo 2024) Insieme ai suoi legali,Carlucci ha presentato oggi una nuovaalla Procura di Bari per far riaprire le indagini sulla morte dei due fratellini di 13 e 11 anni di Gravina di Puglia,, scomparsi nel nulla il 5 luglio 2006 e trovati morti un anno e mezzo dopo in una cisterna in quella che era definita la “casa delle cento stanze”.