Ci sono 265 miliardi di motivi per approvare la riforma del premierato | chiedete ai governi precedenti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Contro ladella sinistra e il Movimento 5 Stelle hanno già alzato le barricate: eppure cialmeno 265di ragioni per approvarla senza se e senza ma. Lo spread tra l’Italia e la Francia in dieci anni diballerini 265come gli euro persi a causa dell’instabilità cronica dei nostri. Come emerso nel convegno organizzato ieri in Senato da Fratelli d’Italia. Il calcolo è presto fatto: come ha ricordato più di un relatore, il governo stabile comporta delle conseguenze importanti per l’economia. Con un esecutivo certo, non avremmo avuto gli speculatori internazionali a banchettare sulle nostre disgrazie politiche. E la cifra di 265di euro è il costo stimato dello spread tra l’Italia e la ...