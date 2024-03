Christopher Nolan sarà nominato Cavaliere direttamente da Re Carlo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il 2024 è decisamente l’anno di. Dopo aver sbancato al botteghino e fatto incetta di premi durante l’ultima edizione degli Oscar, il regista britannico riceverà la nomina diinsieme alla produttrice e compagna di vita Emma Thomas, cuiriconosciuto il titolo di Dama. Stando a quanto riportato in un documento diffuso dal governo britannico, a conferire l’onorificenzaReIII, che ha riconosciuto Comandante Onorario dell’Impero Britannico anche il CEO di Netflix, Ted Sarandos. Il Ministero degli Esteri è demandato a raccomandare i titoli onorari per i cittadini di Paesi non retti da una monarchia, come successe in passato per Steven Spielberg e Angelina Jolie.sul set di Oppenheimer, fonte: ...

