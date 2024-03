"Choc tattico per il nemico": cosa può fare il drone cinese in grado di moltiplicarsi - Un nuovo tipo di drone in grado di dividersi in più unità in tempi rapidi e di creare così uno "shock tattico" agli eventuali nemici. È stato presentato così l’ultimo velivolo senza pilota sviluppato ...ilgiornale

Choc VISMA LEASE A BIKE. ZEEMAN: «DOBBIAMO GUARDARE AVANTI, JORGENSON SARA' TRA I FAVORITI DEL FIANDRE» - Altri Sport Ciclismo, Jorgenson vince l'Attraverso le Fiandre, 7/o Milan Lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma-Lease the bike) ha vinto la Attraverso le Fiandre (188,6 km da… Leggi ...informazione

Inter-Napoli, dopo lo Choc di Madrid Inzaghi vuole la scossa - Ci sono 31 punti di distanza tra la capolista Inter ed i campioni d’Italia del Napoli, ma stasera a San Siro i numeri potrebbero essere resettati anche perché si affrontano due ...ilmattino