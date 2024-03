Choc in Afghanistan | i talebani | “Lapideremo in pubblico le adultere”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024) Kabul, 28 marzo 2024 – Ihanno annunciato che inizieranno a lapidare a morte inle donne accusate di adulterio. Rivolgendosi ai funzionari occidentali in un messaggio vocale trasmesso dalla Tv di Stato, il leader supremo, Hibatullah Akhundzada, ha annunciato che il gruppo inizierà a far rispettare la sua interpretazione della sharia in, reintroducendo anche la fustigazione pubblica e la lapidazione delle donne per adulterio. (fonte: Ansa)