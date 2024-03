Chip e macchinari | gli Usa valutano estensione dei controlli alla Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gli Stati Uniti sono in contatto con gli alleati per inasprire le restrizioni sul mantenimento delle attrezzature per la produzione diin, al fine di ostacolare ulteriormente l’ambizione di Pechino di fabbricare in autonomia semiconduttori all’avanguardia (mentre gli Usa cercano di limitare la propria esposizione su Taiwan nel segmento foundry). A riferirlo Bloomberg nella giornata di mercoledì, secondo le dichiarazioni del sottosegretario al Commercio per l’Industria e la Sicurezza, Alan Estevez. “Stiamo lavorando con i nostri alleati per determinare cosa è importante servire e cosa no”, lasciando intendere che gli Stati Uniti non stanno proponendo restrizioni sui componenti non essenziali che le aziende cinesi possono riparare da sole. La mancata manutenzione di un’apparecchiatura per la produzione di(come i ...