Chiosa e Polvani per una maglia I dubbi di Indiani con la Juve baby

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Luca Amorosi AREZZO Gli esami non finiscono mai, faceva intendere Eduardo De Filippo in una sua commedia. Per l’Arezzo vale la stessa cosa, specialmente in una stagione come quella attuale in cui la squadra è gradualmente cresciuta, migliorandosi e acquisendo consapevolezza. Di esami ne ha già superati tanti la squadra di: dal riuscire a vincere due partite di fila a vincerne tre come le ultime con Vis Pesaro, Pineto e Fermana; dal tornare al successo nel derby col Perugia al fare filotto in casa contro le allora contendenti alla salvezza diretta; soprattutto, dal guardarsi alle spalle a puntare in alto, senza per ora accusare vertigini o giramenti di testa. Quello di domani contro lantus NextGen è una prova se possibile ancor più delicata, per certi versi subdola. Gli amaranto ospiteranno infatti una diretta concorrente per i playoff ...