Chilavert torna ad attaccare Vinicius | “Dov’era quando la polizia brasiliana picchiava gli argentini?”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Altre dichiarazioni, altre polemiche. José Luisa parlare di, dopo avergli intimato sui social di non “fare il froc**” a proposito delle lacrime versate dalla stella del Real Madrid per la situazione legata al razzismo nel calcio. L’ex portiere del Velez è intervenuto sulle frequenze della radio argentina Splendid AM: “Perché quello che ho detto aJúnior dovrebbe essere considerato forte? Il calcio è per gli uomini.in Paraguay diciamo a qualcuno di non fare il fro*** non è affatto dispregiativo. C’erano le telecamere di Netflix e lui ha iniziato a piangere. Infatti, è il primo adi suoi rivali”, aggiunge. Che poi mette il carico: “Lui dice che vorrebbe che i neri possano vivere meglio, quindi cosa devono ...