Chiara Ferragni fuori dal consiglio di amministrazione di un’altra famosissima azienda | aveva partecipato solo a 3 riunioni ed ecco quanto avrebbe percepito

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ancora brutte notizie per l’influencer e imprenditrice digitaleche negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti prima con lo scandalo del Pandoro Balocco, che l’ha posta al centro di una bufera mediatica senza precedenti e poi con la separazione dal marito Fedez, il quale sarebbe stato il primo a prendere la decisione di allontanarsi, almeno per il momento. Nelle ultime ore, infatti, è emersa la notizia secondo cuisarebbedald’Tod’s, nel qualefatto il suo ingresso nel 2021, facendo schizzare le quotazioni in borsa. L’influencer era stata scelta per occuparsi di impegno sociale, di solidarietà verso il prossimo e del rispetto per l’ambiente: Ritenendo sempre più importante occuparsi ...

L'imprenditrice digitale è volata nell'emirato arabo con i figli. Per la serata in compagnia della sorella e di un'amica, Chiara Ferragni ha indossato un look total black, Quanto costa il capo ... (fanpage)

Mentre Fedez è impegnato nel trasloco della sua nuova enorme casa (400mq in centro a Milano) che ha iniziato a mostrare su Instagram, e la quasi ex moglie Chiara Ferragni si gode il sole di Dubai ... (ilgiornaleditalia)

Chiara Ferragni e Montezemolo fuori dal Cda di Tod's - Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel Cda di Tod’s. Fuori anche Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete. Radiocor. Di.Vi. Finanziaria, controllata da Diego Della Valle, che detiene il 50,291% ...notizie

Cda Tod’s, l’influencer Chiara Ferragni non è stata riconfermata come consigliera - L'imprenditrice Chiara Ferragni non sarà più consigliera di amministrazione di Tod's. Nominata nel 2021 ha registrato un record di assenze ...startupitalia.eu

Chiara Ferragni, cena a Dubai con il top scintillante. Quanto costa la T-shirt dell’influencer - L’imprenditrice digitale è volata nell’emirato arabo con i figli. Per la serata in compagnia della sorella e di un’amica, Chiara Ferragni ha indossato un look total black, quanto costa il capo ...fanpage