Chiara Ferragni e Fedez | a chi appartengono la villa sul lago di Como e l’attico a CityLife? I dettagli sui beni immobiliari svelati dal settimanale ‘Oggi’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Solo pochi mesi fa, tra l’estate e l’autunno 2023,condividevano con i follower la gioia e la soddisfazione per le loro nuove dimore:Matilda, suldi, e l’abitazione milanese a. Sembra passata un’era geologica da quei giorni. Oggi la coppia è in crisi e a conferma che le acque siano più agitate di quanto i fan speravano è il recente trasloco del rapper in un appartamento di 400 mq nel centro del capoluogo lombardo. Lo stessosi è immortalato sui social alle prese con gli scatoloni del trasloco mostrando le prime immagini della sua nuova casa, al momento comprensibilmente spoglia. Ma a chile ‘casette’ ala a? A rispondere ...