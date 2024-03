Chi erano le ex finte fidanzate di Gabriel Garko | dalla Arcuri alla Grimaldi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nella sua vita personaleha impiegato diversi anni prima di arrivare al suo coming out, fatto durante il Grande Fratello vip del 2020. Prima di allora, infatti,ha avuto relazioni di copertura con altre donne, tra cui Eva, Manuelae Rosalinda Cannavò, create ad arte per coprire la sua omosessualità. EvaconLa più lunga relazione con una donna è stata quella con Evaa cui è stato legato per otto anni. I due sono ancora molto amici. Attualmenteè sposata con l’attivista LGBT Imma Battaglia. Anni dopo Eva ha confermato che la loro era una storia costruita a tavolino: “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. ...