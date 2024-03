Chi è ‘Sandokan’ Schiavone | il boss pentito dopo 26 anni al 41 bis

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Era detenuto a L'Aquila, nel reparto di massima sicurezza in regime di carcere duro, ildei Casalesi Francesco "Sandokan", oggi 70enne. Secondo quanto si apprende, dalla cella ha fatto pervenire una richiesta di incontro ai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia – oggi guidata dal procuratore GiovMelillo – per avviare i primi colloqui per la collaborazione con la giustizia. Una resa, a quasi 26dal suo arresto, arrivata pochi mesi prima della scarcerazione del figlio Emanuele, che dovrebbe tornare in libertà per fine pena entro l'estate. Nel 2018 e nel 2021, si erano già pentiti altri due figli di Sandokan: prima Nicola, poi Walter. Una scelta che il 70enne fondatore del clan dei Casalesi ...