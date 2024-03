Chi è Marco Roscio | cosa fa nella vita il marito della Chiabotto

Rimini, 26 mar. (Labitalia) - Italian Exhibition Group Spa (Ieg), società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato ... (liberoquotidiano)

Appuntamento con un autore molto amato domani, sabato 30 marzo, alle 18, alla libreria Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20-22. Ad animare il salotto ci sarà lo scrittore Marco Vichi, qui a ... (lanazione)

Promozione, tutto aperto in ottica play off: chi la spunterà alla fine - Il Casalguidi sorride, la Larcianese deve migliorare davanti. Lampo Meridien col calendario peggiore: in Promozione è lotta vera Pochi turni al termine del campionato. Tanta carne al fuoco. Una dicoto ...pistoiasport

SiciliaFiera si veste di solidarietà: uova di Pasqua e palloncini colorati per i piccoli pazienti del Rodolico e San Marco - SiciliaFiera, per il secondo anno, ha voluto regalare sorrisi a chi è in ospedale, donando uova di Pasqua e palloncini colorati ai pazienti dei reparti pediatrici dei due presidi catanesi dell’Azienda ...cataniatoday

Chi è Grigor Dimitrov tornato al Masters 1000 di Miami - Dimitrov il bulgaro che ha battuto Alcaraz in tre mesi nel 2024 potrebbe giocare la sua terza finale: stanotte sfida Sverev in semifinale. Gli alti e bassi del «nuovo Federer», per il suo tipico colpo ...corriere