Cessione Lecco | la cifra richiesta da Di Nunno

Trattative per il club. Lecco, Lin tenta la carta della cordata - Il Lecco si prepara per il match contro il Cittadella mentre la possibile Cessione del club tiene in ansia la tifoseria. Il patron Di Nunno potrebbe vendere a Lin della Skyland Group, ma le trattative ...msn

Il Giorno: “Cessione Lecco: Di Nunno formula la sua richiesta, Lin pensa alla cordata” - L’edizione odierna de “Il Giorno” si sofferma sull’eventuale Cessione del Lecco che potrebbe entrare nel vivo in ogni momento. Il patron Di Nunno chiede circa 3 milioni per acquistare il club: 1.8 per ...ilovepalermocalcio

Cessione Lecco, Maiolo smentisce: «Nessuno mi ha mai accennato nulla» - «Nessuno mi ha mai accennato nulla, da parte della famiglia Di Nunno. Tanti, però, cercano solamente di farsi pubblicità. Non dico nulla di Alex Lin, perché non lo conosco e non so chi sia. Ma di sicu ...ilovepalermocalcio