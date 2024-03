Cesena a un passo dalla B Torres ko | bastano 3 punti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Arriva il primo match ball. Arriva che siamo ancora a marzo, quando apparentemente potrebbe mancare ancora una vita. E invece no, mancano tre. Tresono una vittoria. Come quella che potrebbe arrivare domani pomeriggio tra le strabordanti mura dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, quando il Pescara che arriverà in visita rappresenterà l’ultimo possibile ostacolo verso l’ascensore per il piano superiore. Che non è ancora l’attico, ma che comunque garantisce davvero un’ottima vista. Quella della serie B. Il gol più bello per i bianconeri è così arrivato ieri sera a Gubbio, quando al 61’ Bernardotto ha perforato la difesa sarda, senza che nell’ultima mezz’ora nessuno riuscisse a rimediare. Il compito non era in ogni caso facile, perché per tenere ancora vive le speranze di agguantare un ormai nei fatti irraggiungibile primo posto, alla ...