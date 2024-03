Cervinia | raffiche di vento a 100 km h | la seggiovia ondeggia paurosamente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) LaCretaz a Breuil-, frazione di Valtournenche, in Valle d'Aosta,sotto ledia 110 chilometri orari. Tutto accade in pochi minuti: ilè passato da 20-30 chilometri orari alle ore 15 afino a 110 chilometri orari 15 minuti più tardi, imponendo il recupero degli sciatori e la rapida chiusura degli impianti per motivi di sicurezza.