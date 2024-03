Cervinia | la seggiovia ondeggia paurosamente sotto le raffiche di vento | il video incredibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024) Attimi di paura oggi nel comprensorio di, dove fortidiimprovvise, superiori ai 100 chilometri all’ora, hanno bloccato laCretaz. L’impianto, come spiegato in una nota da Cervino Spa, era già stato chiuso al pubblico per il repentino peggioramento delle condizioni e gli ultimi passeggeri stavano raggiungendo la stazione a monte. Le immagini dellache trema fortemente, sferzata dalla burrasca, hanno fatto il giro dei social in poche ore, lasciando gli utenti allo stesso tempo sbalorditi e atterriti., la“Nella fase di scarico della linea – avvenuto in totale sicurezza e secondo le procedure – si è registrato un ulteriore aumento del ...