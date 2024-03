CEO Everton | “Accuse Premier League? Mai vissuto qualcosa di simile nella storia”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Come è noto da tempo, l’non se la passa tanto bene. Tra cambi societari, bilanci non positivi e penalizzazioni, il clima è teso anche se la squadra è in netta ripresa dopo il duro colpo che i 10 punti, poi ridotti a 6, di penalizzazione hanno dato alla squadra a livello emotivo. Ne parla in un comunicato il CEO del club, Colin Chong, uscito poco fa sul sito della squadra di Liverpool: “Dalla nostra ultima partita, la composizione della classifica è cambiata, con il Nottingham Forest a cui sono stati detratti quattro punti da una commissione dellaper violazione delle regole sul profitto e sulla sostenibilità (PSR), una detrazione su cui hanno successivamente scelto di presentare ricorso”, sottolineando come lastessa si sia accanita anche su club rivali. “Ciò significa che entreremo ...

