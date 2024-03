“C’è stato un equivoco del Napoli” | l’ex scout fa una rivelazione su Lindstrom

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’acquisto di Jespercontinua a lasciare tanti dubbi e perplessità,delfa un’importantesul danese. Durante questo campionato, ilha vissuto un calciomercato molto intenso. Tra la sessione estiva e quella invernale, sono tanti i giocatori arrivati in maglia azzurra. Ma nonostante i numerosi acquisti, non tutti stanno riuscendo ad emergere all’interno della rosa.gioca fuori ruolo,osservatore delspiega l’Massimo Morales, ex membro delloing delcon Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di radio CRC per parlare di tutte le manovre di mercato del. Un calciomercato ...