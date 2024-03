C' è la camorra Marisa Laurito fa infuriare Desenzano | Si scusi

Polemiche dopo la frase di Marisa Laurito a La Confessione: "La camorra più importante oggi risiede a Desenzano , non è solo un problema di Napoli, ma italiano"Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Marisa Laurito non ha dubbi e fa scatenare le polemiche in quell’eterna contrapposizione fra Nord e Sud Italia. Perché per l’artista partenopea la camorra regna a ... (dayitalianews)