CdS – una clausola “facile” lo avvicina alla Premier

(Di venerdì 29 marzo 2024) 2024-03-28 09:40:29 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Gleison Bremer è stato qualche giorno fa in Inghilterra con il Brasile. Si è fermato a Londra, in un hotel con vista su Hyde Park, e ha giocato a Wembley. Chissà se nelle ore londinesi ha pensato che laLeague potesse essere il suo futuro. Non è solo un’ipotesi, ma una realtà concreta. Perché il Manchester United (e molto sullo sfondo il Newcastle, secondo qualche media inglese) è pronto a pagare larescissoria per strapparloJuventus e portarlo a Old Trafford. Per la Juve sarebbe una cessione tecnicamente dolorosa ma rimetterebbe a posto i conti. Bremer, plusvalenza secca Si parla di cifre importanti a cui nessun club di Serie A puòrsi, tantomeno per un difensore, ma più ...

