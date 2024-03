Cateno De Luca manda una pernacchia a Matteo Renzi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 29 marzo 2024) La campagna elettorale per le elezioni europee 2024 parte in modo scoppiettante, anzi, snte. La settimana scorsa, il leader di Italia Viva,, fresco di accordo con i radicali di +Europa che dovrebbe agevolarlo nel raggiungimento dell'obiettivo di superare la soglia del 4 per...