Castelvenere | il sindaco Di Santo chiude le scuole il 5 e 6 aprile

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi ogni ordine e grado, pubbliche e private, diresteranno chiuse nei giorni 5 e 6prossimo a causa della sospensione del servizio idrico dovuto ad un intervento programmato dalla Regione Campania. Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente il giorno 8. E’ quanto dispone con una ordinanza ildidottor Alessandro Di. L’erogazione idrica in paese sarà sospesa dalle ore 16 di giovedì 4fino alle ore 16 di sabato 6ed interesserà varie zone del territorio comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

