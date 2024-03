Caso Salis | Cucchi a Notizie com | “Governo | grande assente ieri in aula Ora la riporti a casa!” -VIDEO

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Come opposizioni possiamo, come dal primo istante, continuare a mantenere alta l’attenzione su Ilariaeravamo in 6 parlamentari a Budapest inal processo.il. Lain Italia”. Così la senatrice Ilariain esclusiva a.com “Stiamo valutando di presentare un esposto in Italia e anche in Ungheria per le minacce subite dal gruppo di amici di Zolta’n To’th, la militante di estrema destra parte offesa nel processo “. Ilariadurante il processo odierno a Budapest –.com – © AnsaA dirlo all’AGI l’avvocato Eugenio Losco, legale italiano di Ilariaassieme al collega Mauro Straini, che, ...

AGI - "Il governo italiano è immobile. A questo punto chiederò una mano al Quirinale": ad affermarlo è Roberto Salis , il padre di Ilaria , in un'intervista a Repubblica dopo che a Budapest il giudice ... (agi)

Il nostro giornale, già nei mesi scorsi, non ha avuto la minima esitazione nel definire indegne le immagini della cittadina italiana Ilaria Salis condotta al guinzaglio in un'aula di giustizia di ... (liberoquotidiano)

AGI - "Il governo italiano è immobile. A questo punto chiederò una mano al Quirinale": ad affermarlo è Roberto Salis , il padre di Ilaria , in un'intervista a Repubblica dopo che a Budapest il giudice ... (agi)

Covid, casi ancora in calo: -23% in ultima settimana - Roma, 29 mar. (askanews) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, il ministero della Salute rende noto che nella settimana compresa tra il 21 e il 27 marzo 2024 si regist ...askanews

Caso Salis, Vittorio Feltri una furia contro Laura Boldrini: "Ti piacciono le gabbie Va bene ma non rompere i coglioni a Orbán!" - Caso Ilaria Salis, Vittorio Feltri (Il Giornale) contro Laura Boldrini (PD): "Abbiamo qualcosa da invidiare all'Ungheria Vi piacciono le gabbie Tenetevele, ma non rompete i coglioni a Orbán!", "Ma ...la7

Caso Salis, il padre ribadisce: "Mi rivolgerò a Mattarella" - Roberto Salis, il padre della cittadina italiana in carcerazione preventiva da 13 mesi in Ungheria, ha ribadito in un'intervista oggi ad Agorà su Rai3 che intende rivolgersi al presidente della ...rainews