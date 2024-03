Caso poligono Il Comune attende il Tar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ci vorranno almeno una ventina di giorni per conoscere l’esito del ricorso al Tar di Brescia presentato dal comitato “Sotto la paina“ di Gavardo contro ilnell’annosodella difficile convivenza con il Tiro a segno. Il 24 febbraio 2023 i giudici avevano riconosciuto che anche ildeve rispettare i limiti della zonizzazione acustica comunale di Gavardo, cosa non avvenuta secondo le rilevazioni effettuate in passato daltramite Arpa e dai residenti in modo indipendente. La sentenza, passata in giudicato senza che nessuno l’abbia impugnata, ha dato il via a una nuova verifica del rispetto dei limiti alle emissioni sonore da parte delche, secondo il ricorso dei residenti, non vi adempirebbe correttamente. Le misurazioni effettuate da Arpa il 16 e 26 novembre nonché il 2 ...