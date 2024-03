Caso Marzabotto | il primo Comune “rovinato” dal Pnrr

(Di venerdì 29 marzo 2024)sta vivendo una situazione paradossale, che accende i riflettori sulle zone d’ombra del. Ildel bolognese rischia infatti di andare a gambe all’aria per colpa dell’ambizioso piano di finanziamenti. Il Viminale ha chiesto tramite la Prefettura tutti i dati sui conti per valutare l’avvio del pre-dissesto. Ma qui interviene l’elemento surreale: il ministero dell’Interno conosce bene la situazione perché è lui a non pagare le somme anticipate dalper gli investimenti ex. Parliamo di 3 milioni di euro, una cifra esorbitante per una realtà di 7 mila abitanti. Come evidenziato dal Sole 24 Ore,ha rispettato tutte le scadenze fissate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per i suoi interventi. Ma la piattaforma Regis – il cervellone ...

