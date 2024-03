Caserta | la denuncia dei cittadini | “Via Cappuccini strada pericolosa”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024). “Via”, l’interrogazione dei consiglieri comunali Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Alessio Dello Stritto, Elio di Caprio. Le condizioni di Viasi presentano da tempo assai gravose per diverse ragioni. Ilamentano l’assenza dei marciapiedi lungo tale carreggiata e laddove esistenti, questi si presentano irregolari, non garantendo in alcun modo una tranquilla e soprattutto incolume viabilità. “I pedoni, sono costretti ad occupare parte della carreggiata rischiando di essere investiti dai veicoli transitanti – precisa l’avvocato Maurizio Del Rosso, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega – soprattutto dai camion, considerato che la predettaè densamente trafficata in quanto ingresso e/o ...