Caro Canfora | insultare Meloni non è libertà di parola

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ladi espressione è il sale di ogni democrazia liberale che si rispetti, e come tale va rispettata e difesa. Strenuamente. Soprattutto in un momento storico come quello che viviamo oggigiorno, in cui la cappa del pensiero unico si fa sempre più opprimente e impone rigidi canoni linguistici a cui doversi necessariamente conformare. Attenzione però: il sacrosanto diritto alla libera espressione del proprio pensiero, non conferisce all’individuo il diritto di poter offendere o denigrare il prossimo. O meglio, tra le libere opinioni possono anche essere fatte rientrare espressioni potenzialmente offensive, calunniose o mendaci, ma, in tal caso, il diritto alladi espressione va per forza di cose a scontrarsi con il diritto dell’altro di tutelare la propria immagine e il proprio buon nome dinanzi ad eventuali dichiarazioni diffamatorie ...