Cantieri aperti a Selci Lavori per 6 | 5 milioni

(Di venerdì 29 marzo 2024) SAN GIUSTINO – Ha preso il via il cantiere nelle ex scuole di piazza Vittorio Veneto a, attualmente sede di varie associazioni. Si tratta dell’opera prevista all’interno dell’importante progetto denominato Pinqua "Alta Umbria 2023 – Strategie di rigenerazione" finanziato all’interno dei fondi del Pnrr e che vede come soggetto attuatore Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria. Gli interventi che ricadranno nel territorio sangiustinese riguarderanno anche quelle di Corposano, gli ex magazzini comunali di via degli Alfieri a San Giustino e i camminamenti ciclo-pedonali che da piazza della stazione si snodano verso e oltre il polo scolastico diLama. Il progetto per circa 6500 mila euro – di cui 650 mila cofinanziato da risorse di bilancio comunale e la restante parte da fondi Pnrr ...