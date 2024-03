Cantiere di BrianzAcque | rivoluzione della viabilità

(Di venerdì 29 marzo 2024) In questi giorni termineranno i lavori lungo la strada che porta alla frazione di San Giorgio, poi toccherà alla trafficata via che conduce dalla zona del centro sportivo alla stazione Fs, e che dovrà essere chiusa alla circolazione per un paio di mesi. Ilcomporterà modifiche alla, con deviazioni e percorsi alternativi, ma permetterà di mettere uno stop alle perdite nella rete idricacittà. Nuovi interventi in vista sulle condutture dell’acquedotto pubblico a Biassono.sta concludendo le opere di ammodernamento delle tubazioni su via Regina Margherita: con l’inizio di aprile la strada sarà definitivamente riaperta alle auto. Da lunedì 8 però le ruspe si sposteranno in via Parco, per la sostituzione delle vecchie reti idriche: l’arrivo degli operai obbligherà a chiudere il tratto ...

