Cannes 2024 | ecco quando sapremo quali film saranno in concorso

(Di venerdì 29 marzo 2024) Popolo dei cinefili, mano all’agenda! Arriva l’annuncio dello streaming del Festival diper conoscere finalmenteverranno presentati in anteprima. Giovedì 11 aprile, alla ore 11.00, avrà inizio la diretta dell’evento, fruibile attraverso i canali social ufficiali, principalmente YouTube, e tramite il sito del festival. In un articolo, abbiamo provato a indovinarepotessero entrare a far parte della selezione, mentre sappiamo per certo che ci sarà Furiosa: a Mad Max Saga. Non è, invece, ancora giunto il momento di Terrence Malick: per dare uno sguardo al suo ultimo parto creativo, La via del vento, si dovrà aspettare l’edizione del 2025. Greta Gerwig presiederà la giuria a, fonte: Jay L. Clendenin\Los ...

