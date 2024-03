Cancello ed Arnone | i Carabinieri Forestale recuperano cicogna bianca in difficoltà

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024)ed. In queste ore, militari appartenenti al Nucleodi Castel Volturno, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta da privato cittadino inerente la presenza di unaall’interno di un canale di bonifica in comune died(CE), sono prontamente intervenuti unitamente al personale di recupero animali del Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Caserta. Giunti sul posto i militari, una volta individuato l’esemplare di avifauna in questione, resisi conto delledi volo che esso presentava, si sono calati all’interno del canale di bonifica e, mediante l’ausilio di attrezzature messe a disposizione dall’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Castel Volturno, anch’essi ...