Campionato juniores provinciale La Virtus Comeana blinda il terzo posto

(Di venerdì 29 marzo 2024) E’ stata la giornata delle sorprese quella andata in scena nel. La capolista Pietà 2004 impatta a reti bianche sul terreno di gioco del Nelli del Montemurlo Jolly, ma l’inseguitrice Casale Fattoria spreca una colossale occasione per l’aggancio perdendo al San Biagio 2-0 col Chiesanuova. Una battuta d’arresto a sorpresa contro una formazione di metà classifica, firmata dalle reti di Greco e Scardilli. Chi approfitta del doppio passo falso in vetta è lache supera 3-2 il Mezzana eil. I gol decisivi sono di Marvataj, Aufiero e Celi. Ai gialloblù non basta la doppietta di Lazzarelli. Restando nell’alta classifica, il Paperino San Giorgio espugna 3-0 il terreno di gioco del Tavola con le ...

Orvietana, la juniores si sposta a Castiglione in Teverina per il turno pre-pasquale - Venerdì 29 marzo la juniores Under 19, guidata da Giuseppe Olimpieri, scenderà in campo per la 9° giornata di ritorno del Campionato ...orvietonews

Snowboard: Mondiali junior, Marchelli in finale nel Big Air - Gregorio Marchelli ha centrato la qualificazione alla finale del Big Air ai Campionati Mondiali juniores di Livigno, in provincia di Sondrio. Il quindicenne trentino ha fatto segnare il quinto tempo n ...napolimagazine

