Campionati esteri via alle volate finali

(Di venerdì 29 marzo 2024) Arrivederci nazionali, è tempo di rituffarsi sui. L’ultima finestra internazionale è andata in archivio, non ci saranno altre soste prima del termine dei, quando i test amichevoliprecederanno l’Europeo in Germania. Niente più interruzioni, ientrano nella loro fase più calda. Ma dove eravamo rimasti? In Serie A la situazione è nota, con l’Inter lanciata verso il 20esimo scudetto e la seconda stella, ma all’estero? Analizziamo le corse al titolo nazionale nei principalieuropei. Mai come quest’anno la Premier League promette un finale di stagione rovente. Arsenal, Liverpool e Manchester City, tre squadre raccolte in un solo punto con uno scontro diretto alla ripresa, quello tra Gunners e Citizens, che può cambiare drasticamente la ...