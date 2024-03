Camorra | si pente Schiavone | il ' boss' dei casalesi che ispirò ' Gomorra' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - A 'pentirsi' l'aveva esortato lo stesso Roberto Saviano quando, dopo l'arresto del primo figlio, il suo potere cominciava a sgretolarsi. Oggi Francescodetto 'Sandokan', capo del temibile clan dei, sie annuncia l'inizio della sua collaborazione con la giustizia. La notizia è clamorosa: a pentirsi infatti è il personaggio che ha ispirato le vicende di '', la saga divenuta celebre in tutto il mondo. Tutto nasce nel 2006 con l'omonimo libro scritto proprio da Roberto Saviano, che svelò il 'Sistema' camorristico, tra narcotraffico, racket di quartiere e finanza internazionale, spiegando come un'organizzazione criminale abbia potuto tenere in pugno un'intera regione e non solo. Il libro, che divenne un best seller internazionale, racconta come, silenziosamente, ...