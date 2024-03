Camorra | Santillo M5S | di quale classe politica si è servito boss Schiavone?

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Caserta. IlFrancesco Sandokan“almeno da un punto di vista simbolico, si è arreso allo Stato. Per chi è cresciuto nella provincia dominata dai Casalesi, questa notizia ci dice innanzitutto una cosa: non esiste alcun principio camorristico insuperabile“. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei deputati, il casertano Agostino. “Questa è gente che ha solo fatto male a questa terra – aggiunge – se decide di pentirsi, al di là dei propri calcoli, vuol dire che cede ai principi dello Stato, alla legalità. Il gesto diassume un significato molto importante, specie verso i giovani: non esiste nessuna ideologia, nessun uomo d’onore incrollabile. Sono tutte stupidaggini che questi criminali usano e hanno usato per provare alimentare il loro potere. Ciò detto, il ...