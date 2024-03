Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone 2 | Trailer e dettagli sulla Stagione 3

(Di venerdì 29 marzo 2024) Mercoledì 3 aprile, alle 17.00, su tutte le piattaforme, i giocatori diofpotranno immergersi in uno dei più grandi rilasci di contenuti nella storia del franchise. Con un’esperienza completamente connessa che abbraccia ancheof®:™ Mobile, il Gruppo Konni promette di trasformare il mondo del gaming con una serie di aggiunte epiche e innovazioni. Prima di continuare forse potrebbe interessarvi Guida per il Riscatto delle Ricompense diofMobile Fortune’s Keep al Centro dell’Azione Dopo aver lasciato il segno su Fortune’s Keep, il Gruppo Konni sposta la sua attenzione su un altro territorio, riportando alla ribalta la famigerata Rebirth Island inof®: ...

