Calendario Mondiali cross Belgrado 2024 | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tutto pronto per ididi: ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare nella capitale serba. La rassegna iridata di corsa campestre torna un anno dopo l’edizione di Bathurst, quando a vincere furono l’ugandese Jacob Kiplimo al maschile, e la kenyota Beatrice Chebet Ken al femminile. Iscritte 51 nazioni (12 nella staffetta mista) per un totale di 485 atleti, ma tra queste non c’è l’Italia a causa di untroppo fitto, a ridosso dei prossimi grandi appuntamenti. In principio la rassegna avrebbe dovuto tenersi a Pola il 10 febbraio, ma alcuni problemi organizzativi hanno costretto al cambio di data e luogo. Si prevede ancora una volta un dominio africano, con Kenya, Etiopia e Uganda a farla da padrone: nel femminile il vessillo di favorita va alla ...