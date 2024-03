Calciomercato Parma | gli occhi della Serie A sui talenti crociati

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un campionato cadetto vissuto da protagonista assoluta. Iguidati da Fabio Pecchia si stanno avviando con pieno merito verso la conquistaA dopo un torneo praticamente dominato dall’inizio alla fine. Un ottimo parco giocatori, quello messo insieme dai gialloblù, che potrebbe essere appetito durante la prossima, caldissima, estate. Ildeldovrà difendersi, infatti, dagli assalti certi per Adrian Bernabé, Adrian Benedyczak, Ange-Yoan Bony e Dennis Man., le parole del direttore sportivo (Credit foto – pagina FacebookCalcio 1913)“Siamo una squadra che s’è costruita sulla base di giocatori giovani, arrivati quasi tutti tre stagioni fa. Lì è partito un percorso che non è stato tutto ...

Da lunedì 8 aprile il via alla 35a edizione del Memorial Beghi. Finalissime al Garilli il 26 maggio - Ultimo giro per Francesco Guareschi: «Sono ormai dieci edizioni che organizziamo e questa volta abbiamo fatto una scelta diversa, cioè di privilegiare le società del territorio piacentino e limitrofo ...sportpiacenza

GdP - Parma, Pecchia: "Festeggiate con noi Pasquetta al 'Tardini'" - "L'appello di Pecchia: 'Festeggiate con noi Pasquetta al 'Tardini'", titola la Gazzetta di Parma. Il tecnico ospite del Panathlon. "Le voci di mercato Interferenze inopportune". "La formazione Mia f ...tuttob

Parma, la rivoluzione Cherubini In evidenza - Di Gabriele Majo Parma, 28 Marzo 2024 - (Gmajo) – Partiamo dalla premessa che, di solito, le voci di mercato non mi attizzano: come i lettori abituali di StadioTardini.it sanno, sono ben altri gli arg ...gazzettadellemilia