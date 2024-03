Calciomercato Milan | sirene dall’Arabia per Bennacer | la posizione del club

(Di venerdì 29 marzo 2024) Arrivano novità suldel, con l’interessamento di alcunidell’Arabia Saudita per IsmaelIn questo rush finale della stagione ilsi giocherà molto. Da una parte ci sarà la difesa del secondo posto nel duello con la Juventus. Dall’altra c’è il percorso in Europa League, a partire dai quarti di finale contro la Roma. Nel frattempo però ci sono già i ragionamenti delsulla prossima sessione di. L’intenzione delè quella di trattenere tutti i big della rosa. Tra i pezzi importanti dell’organico c’è Ismael. L’algerino è partito ai box in questa stagione, in cui ha dovuto recuperare dal grave infortunio subito nel finale di quella precedente. Poi c’è stata la breve e ...

