Calciomercato Juventus | Riccardo Calafiori può arrivare con uno scambio

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29 Marzo, 2024 Lalavora per l’arrivo di un difensore centrale mancino. I bianconeri vagliano diverse soluzioni per la difesa della prossima stagione.primo obiettivo? Lasta attivamente seguendo. Secondo le più recenti informazioni di mercato provenienti da Torino, i bianconeri stanno lavorando per assicurarsi la giovane promessa del Bologna. Oltre a interessarsi a Wendell, versatile terzino difensivo del Porto e del Brasile, laha messo nel mirino anche. Il terzino sinistro del Bologna, adattato al centro da Motta a causa dell’emergenza di inizio stagione, oggi vale oltre 25 milioni, ma i bianconeri potrebbero abbassare le pretese degli emiliani con ...

La Juventus spinge sull’acceleratore per accaparrarsi Zaccagni , in uscita dalla Lazio: le ultime sulla saga di Calciomercato Juventus – Zaccagni , si può fare. Almeno questo è quello che fa trapelare ... (calcionews24)

Verso la Juventus, Tudor prepara la Lazio: le probabili scelte per il match - Lazzari salta la Juventus Nell'allenamento di oggi si è fermato Manuel Lazzari. L'ex laterale della Spal è tornato prima del previsto negli spogliatoi a causa di un problema al polpaccio. Nelle pross ...informazione

Il Milan a Firenze per difendere il secondo posto dalla Juve: le parole di Pioli alla vigilia - Sabato sera, alle ore 20.45, i rossoneri affronteranno al Franchi i gigliati, alla prima uscita dopo la morte di Joe Barone ...sportmediaset.mediaset

Kean fuori dal progetto tecnico della Juve per la prossima stagione - Titolare contro la Lazio domani più per necessità che per convinzione, Moise Kean, attaccante classe 2000 della Juventus sarebbe al momento molto lontano dalla permanenza in ...tuttojuve