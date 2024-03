Calcio Seconda Categoria | il racconto della 25^ giornata dei gironi C e F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pochi gol nel girone C, con 5 pareggi e 3 successi: 0-0 in Ostra-Olimpia Ostra Vetere e Aurora Jesi-Argignano, Avis Arcevia fermata sull’1-1 dall’Olimpia Juventu Falconara. Vince il Cupramontana a Montoro, pari per il Monsano contro il Le Torri Castelplanio. Nel girone F, la Treiese torna alla vittoria nell’anticipo di venerdì a Camerino VALLESINA, 29 marzo 2024 – Tanti pareggi e diverse vittorie di corto muso nella 25^di. Nel girone C, in particolare, il segno X è rimasto su ben 5 partite su 8. Tutto invariato in vetta: l’Ostrapareggia con l’Olimpia Ostra Vetere e l’Argignano non ne approfitta, fermato sullo 0-0 da un’ottima Aurora Jesi al San Sebastiano. Così come l’Avis Arcevia terza si mangia le mani per non aver difeso l’1-0 contro il fanalino di coda ...