Calcio Napoli | Kvara non ce la fa | out con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Secondo le ultime informazioni trapelate, il giocatore georgiano non dovrebbe far parte della sfida che vedrà domani ilimpegnato contro, dopo lo stop in nazionale. Niente da fare per Khvichatskhelia, che non recupera per la sfida trae Atalanta. Il giocatore georgiano si è fermato proprio durante l’ultima sfida