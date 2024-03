Calcio | Liverpool Amorim prima scelta per il dopo-Klopp

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Anche per i Reds sembra sfumata l'ipotesi Xabi Alonso(INGHILTERRA) - Ilvira su Ruben. Con Xabi Alonso sempre più deciso a rimanere un'altra stagione al Bayer Leverkusen, con buona pace anche del Bayern che lo avrebbe voluto per sostituire Tuchel, secondo il "Times" ad An